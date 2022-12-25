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23:25, 25 декабря 2022Россия

Медведев спрогнозировал прекращение существования союзов западных стран

Зампредседателя Совбеза России Медведев: союзы стран Запада прекратят свое существование

Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» сделал прогноз, что в будущем союзы западных стран прекратят свое существование. По его мнению, вместо этого в мире появится ряд макрорегионов.

«Рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут. Трений предостаточно уже сейчас, даже перед лицом "общего врага", которым традиционно назначили Россию», — заявил он.

Медведев считает, что есть несколько вариантов развития событий. Он отметил, что наиболее вероятным является образование в мире ряда макрорегионов, у которых будут свои правила и логика развития, а также настрой на партнерство, а не противостояние другим блокам.

При этом, по его словам, произойдет перестроение системы международных отношений, основой которой станут принципы «благожелательного невмешательства», что ослабит влияние ведущих международных структур, однако приведет к укреплению безопасности таких макрорегионов.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ заявил, что недруги России не скрывают намерения разделить и уничтожить страну, однако государство дает отпор любым попыткам «унизить целые народы в угоду корыстным интересам».

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Марина Совина
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