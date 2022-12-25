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21:42, 25 декабря 2022Мир

В Турции оценили роль Запада в конфликте на Украине

Президент Турции Эрдоган заявил, что Запад не стал посредником в конфликте на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: G20 Media Center / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал, какую роль играет Запад в кризисе на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с молодежью в Эрзуруме Эрдоган негативно оценил действия западных стран в украинском конфликте. По его мнению, они не стали посредником между Москвой и Киевом.

«К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы как Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором», — заявил он.

Турецкий лидер добавил, что зерновая инициатива реализовывалась для поставки продовольствия в нуждающиеся страны. По его словам, за это время Европа получила 44 процента зерна, Турция — 16 процентов, страны Африки — 14 процентов. Эрдоган подчеркнул, что российский президент Владимир Путин предлагал сосредоточиться на Африке, и принял его инициативу.

Наиболее трудным вопросом сейчас является поставка российских удобрений на мировые рынки. Эрдоган выразил надежду, что Турция начнет предпринимать шаги в этой области вместе с Россией.

Ранее Эрдоган оценил последствия ситуации на Украине для мира. По его мнению, конфликт в стране пошатнул устои глобальной системы.

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Марина Совина
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