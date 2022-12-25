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23:11, 25 декабря 2022Россия

Медведев заявил о возможности России обойтись без Запада

Медведев: Россия обойдется без Запада, пока там к власти не придут разумные политики
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» по итогам года заявил, что Россия имеет возможность обойтись без Запада, пока там к власти не придут «разумные политики».

По словам зампреда Совбеза, 2022 год стал переломным и показал, что в отношениях с англосаксонским миром «не может идти речи о доверии».

Медведев добавил, что говорить и договариваться на Западе России не с кем и незачем, о нормальных отношениях «можно забыть на годы и десятилетия».

«Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков», — подчеркнул зампред Совбеза, заявив о намерениях Москвы развивать отношения с остальным миром.

Ранее Медведев рассказал, враги России находятся в Европе, Северной Америке, Японии и Австралии. Поэтому Москва нарастит производство наиболее мощных средств поражения, включая те, что базируются на новых принципах.

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Марина Совина
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