Медведев: Россия обойдется без Запада, пока там к власти не придут разумные политики

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» по итогам года заявил, что Россия имеет возможность обойтись без Запада, пока там к власти не придут «разумные политики».

По словам зампреда Совбеза, 2022 год стал переломным и показал, что в отношениях с англосаксонским миром «не может идти речи о доверии».

Медведев добавил, что говорить и договариваться на Западе России не с кем и незачем, о нормальных отношениях «можно забыть на годы и десятилетия».

«Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков», — подчеркнул зампред Совбеза, заявив о намерениях Москвы развивать отношения с остальным миром.

Ранее Медведев рассказал, враги России находятся в Европе, Северной Америке, Японии и Австралии. Поэтому Москва нарастит производство наиболее мощных средств поражения, включая те, что базируются на новых принципах.

