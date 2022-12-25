В России рассказали о превращении Запада в «осажденную крепость»

Медведев заявил, что Запад запирает себя в клетку и превращается в «осажденную крепость»

Западный мир превращается в осажденную крепость, запирая самого себя в клетку, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете».

По его словам, пока остальной мир живет на свободе, Запад все больше загоняет себя в рамки. Медведев уточнил, что раньше термин «железный занавес» означал блокаду неугодных стран или их объединений, которые требовалось тем или иным способом изолировать от других государств.

«Сейчас очевидно, что западный мир постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами (кстати, зачастую вполне реальными), запирает и бетонирует изнутри», — рассказал политик. Медведев указал, что в мире формируются новые центры развития, которые представляют большинство мирового сообщества.

Кроме того, Медведев заявил о намерении недругов России разделить и уничтожить страну.