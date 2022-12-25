Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:01, 26 декабря 2022Россия

Медведев оценил вероятность переговоров с Украиной

Зампред СБ Медведев назвал бессмысленными переговоры с нынешним руководством Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlon Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» оценил вероятность переговоров с Киевом. Он назвал бессмысленным диалог с нынешним украинским руководством.

По мнению зампреда Совбеза, Россия борется не с украинским народом, а с политиками, которые пришли к власти «в результате государственного переворота».

«Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году», — резюмировал Медведев.

Ранее зампред Совбеда заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев подвел шесть итогов уходящего года
Медведев рассказал о сигнале миру не иметь дел с Западом
В Совбезе назвали задачу властей в новых российских регионах
ВСУ допустили наступление российских войск на Краснолиманском направлении
Медведев оценил вероятность переговоров с Украиной
В Совбезе обещали сделать все для предотвращения ядерной катастрофы
Медведев рассказал об озолотившихся от зерновой сделки американских компаниях
В Совбезе России высказались о готовности Запада развязать ядерную войну
В России призвали лечить эпидемию русофобии на Западе
Эрдоган объявил о начале использования в домах черноморского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.