Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:15, 25 декабря 2022Россия

В России пообещали приложить все усилия для достижения целей спецоперации

Зампред СБ Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей СВО
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» по итогам года пообещал, что Россия приложит все усилия для достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты», — заявил политик.

Медведев добавил, что сегодня кроме России с «украинским режимом» справиться больше некому.

Ранее зампред Совбеза сообщил, что Вооруженные силы России продолжают последовательно достигать целей, поставленных перед ними президентом Владимиром Путиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали Зеленского предателем родины
В России призвали лечить эпидемию русофобии на Западе
Эрдоган объявил о начале использования в домах черноморского газа
В России рассказали о превращении Запада в «осажденную крепость»
Попытки расширить НАТО назвали войной с Россией
Медведев заявил о намерении недругов России разделить и уничтожить страну
В России пообещали приложить все усилия для достижения целей спецоперации
В России оценили необходимость новых договоров по разоружению
Новейший российский корвет «Резкий» приступил к государственным испытаниям
Медведев заявил о возможности России обойтись без Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.