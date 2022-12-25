В России пообещали приложить все усилия для достижения целей спецоперации

Зампред СБ Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей СВО

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» по итогам года пообещал, что Россия приложит все усилия для достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты», — заявил политик.

Медведев добавил, что сегодня кроме России с «украинским режимом» справиться больше некому.

Ранее зампред Совбеза сообщил, что Вооруженные силы России продолжают последовательно достигать целей, поставленных перед ними президентом Владимиром Путиным.

