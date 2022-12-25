В Минобороны назвали потери ВСУ на купянском направлении

Минобороны России: на купянском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих

Российские войска на купянском направлении уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в Минобороны России.

«В результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, были ликвидированы три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее стало известно, что на краснолиманском направлении российская артиллерия поразила две ротные тактические группы ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики.