В Минобороны назвали потери ВСУ на купянском направлении
Минобороны России: на купянском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих
Российские войска на купянском направлении уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в Минобороны России.
«В результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, были ликвидированы три боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ранее стало известно, что на краснолиманском направлении российская артиллерия поразила две ротные тактические группы ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики.