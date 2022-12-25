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18:53, 25 декабря 2022Экономика

Новак заявил об ожидании Россией окончательных параметров эмбарго ЕС

Вице-премьер Новак: Россия не понимает, чем ЕС заменит российские нефтепродукты

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Вице-премьер России Александр Новак заявил об ожидании окончательных параметров эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время не понимает, чем Европа заменит российские нефтепродукты. «Европа была для нас основным рынком сбыта нефтепродуктов. Посмотрим, какие решения они в итоге примут», — сказал Новак.

Он также допустил, что ряд стран ЕС может попросить дать им исключение в рамках эмбарго. Новак отметил, что так было с нефтью: ограничения не затронули трубопроводные поставки, перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии. «Даже Германия и Польша, которые объявляли, что они откажутся от российской нефти, — подали заявку на прокачку на 2023 год», — сказал вице-премьер.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза (ЕС) на поставки российской нефти, политический блок официально перестал импортировать поставляемый морем энергоресурс. Параллельно с этим вступило в силу решение Евросоюза о запрете на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

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Евгений Шульгин
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