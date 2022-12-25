Россия отказалась поставлять нефть по назначенным Западом ценам

Глава Министерства финансов Силуанов: Россия будет искать новые рынки для поставки нефти

Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия будет искать новых потребителей нефти. Он добавил, что спрос на нефть, по прогнозам агентств, будет расти. Министр отметил, что Россия будет искать новые рынки и логистику для поставки нефти даже при росте издержек.

По словам Силуанова, никто не допустит поставки основного энергоресурса России по ценам, установленным западными странами. «Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться», — говорит министр.

Ранее вице-премьер Новак заявил, что Россия собралась увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в два, а затем и в три раза в ближайшие годы. Сначала страна нарастит выпуск топлива до 60 миллионов тонн в год, а потом выйдет на уровень в 100 миллионов. По оценке Новака, текущий объем производства в России составляет 36 миллионов тонн СПГ.