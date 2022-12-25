Депутат Госдумы Михаил Шеремет: Украине стоит подготовиться войти в состав России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал Украине подготовиться войти в состав России, пишет РИА Новости.

«Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации», — рассказал политик, отметив, что готов помочь в его подготовке.

Попытки напасть на Крым обернутся киевскому режиму катастрофой, уверен Шеремет. «Киевскому режиму недолго осталось тиранить Украину и украинский народ», — подчеркнул он.

Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов оценил позицию США по полуострову, в частности, признание прав Украины на проведение военных операций в республике. Он назвал подобные суждения объявлением войны, «которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками».