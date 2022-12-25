В Турции отреагировали на беспорядки в Париже

Глава Минобороны Турции Акар заявил, что вскормленная французами змея начала жалить их

Министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал беспорядки, произошедшие в Париже. Об этом он высказался в беседе с агентством Anadolu.

Акар отреагировал на события в Париже и отметил, что «вскормленная французами змея начала жалить их». «Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации», — подчеркнул глава Минобороны страны.

Ранее Турция обвинила Францию в поддержке террористов. Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Париж поддерживает Рабочую партию Курдистана (РПК) в Сирии. «Теперь они жгут улицы Парижа. Вы все еще будете молчать?» — возмутился он.

Полиция Франции объявила о задержании стрелка, открывшего огонь на улице Д'Энгиен в Париже. Он ранил четверых и убил двоих человек. Задержанный 69-летний стрелок, по словам очевидца, произвел семь или восемь выстрелов.

На фоне произошедшего во Франции объявили протесты. Курдские активисты уверены, что за убийством их соотечественников стоит Турция.

