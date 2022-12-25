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03:09, 25 декабря 2022Экономика

Король Испании назвал конфликт на Украине причиной энергокризиса

Король Испании Филипп VI: конфликт на Украине спровоцировал энергетический кризис в стране

Фото: Ballesteros / AP

Энергетический кризис в Испании был спровоцирован конфликтом вокруг Украины. Об этом заявил король Филипп VI в рождественском обращении к нации, передает ТАСС.

Монарх отметил, что ситуация на Украине, как и последствия пандемии коронавируса, «оказывает глубокое влияние на экономику» королевства.

По его словам, конфликт спровоцировал энергокризис «с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта». Сфера безопасности Испании также пострадала, указал Филипп VI.

Осенью глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания не зависит от поставок российского газа, поэтому стране «нечего бояться» на фоне роста энергетического кризиса во всех странах Европы. По словам дипломата, королевство готово предоставить европейским партнерам «свои огромные мощности по регазификации благодаря заводам, которые существуют на Пиренейском полуострове». Альбарес также выразил скептицизм относительно скорейшего завершения конфликта вокруг Украины.

Марина Совина
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