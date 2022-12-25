Подполковник ВСУ заявил о массовом дезертирстве в своем подразделении

Страна.ua: подполковник ВСУ заявил о массовом дезертирстве военных в его подразделении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто самовольно оставляют части. Об этом в комментарии изданию «Страна.ua» сообщил украинский подполковник.

По его словам, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, попросивший руководителя страны Владимира Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа, полностью прав. Подполковник считает, что любой военный должен понимать, что за самовольный уход из подразделения следует наказание — можно сесть в тюрьму.

«У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в СЗЧ. И отделались мягким наказанием», — сообщил собеседник издания и добавил, что половина военных из этого числа снова сбежала.

Ранее Залужный заявил, он вынужден поднять сложную тему и просить усилить ответственность за самовольный уход из части или с поля боя, дезертирство и неповиновение. По его словам, массовое дезертирство ведет к тому, что другие бойцы ВСУ закрывают собой участки фронта, и потери среди личного состава растут.