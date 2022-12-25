Защитившего девушку россиянина жестоко избили на популярном курорте Таиланда

The Phuket News: на Пхукете неизвестные на скутерах жестоко избили российского туриста

Неизвестные жестоко избили защитившего девушку российского туриста на популярном курорте Таиланда, Пхукете, и скрылись. Об этом сообщает портал The Phuket News.

Отмечается, что инцидент произошел еще 26 ноября, однако россиянин решил рассказать о нем только сейчас, в надежде, что это поможет в поиске подозреваемых. По словам туриста, он и его подруга стояли на скутере на светофоре на оживленном перекрестке неподалеку от торгового центра Central Phuket, ожидая зеленый сигнал. Двое мужчин, которые также сидели за рулем мотобайков, начали отпускать неприятные комментарии в адрес девушки. Путешественник ответил обидчикам в грубой форме, после чего между ними завязался словесный конфликт, впоследствии переросший в драку.

На попавшем в распоряжение издания фото видно, как один из мужчин начинает бить лежащего на асфальте россиянина, не обращая внимания ни на его спутницу, ни на других участников дорожного движения. В это время его приятель стоит рядом и наблюдает за происходящим.

После того как расправа над туристом прекратилась, нападавшие быстро уехали с места инцидента. При этом есть версия, что мужчины могли быть уроженцами одного из южных регионов России. По словам пострадавшего, в полиции заявили, что не могут найти его обидчиков, поскольку их лица и номер скутера не видны на записях с камер видеонаблюдения.

Ранее в ноябре россияне с молотком и кастетом устроили драку на одном из пляжей тайской Паттайи. Отмечается, что один из мужчин оскорбил девушку другого.