Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:01, 25 декабря 2022Путешествия

Защитившего девушку россиянина жестоко избили на популярном курорте Таиланда

The Phuket News: на Пхукете неизвестные на скутерах жестоко избили российского туриста

Фото, Athit Perawongmetha / Reuters

Неизвестные жестоко избили защитившего девушку российского туриста на популярном курорте Таиланда, Пхукете, и скрылись. Об этом сообщает портал The Phuket News.

Отмечается, что инцидент произошел еще 26 ноября, однако россиянин решил рассказать о нем только сейчас, в надежде, что это поможет в поиске подозреваемых. По словам туриста, он и его подруга стояли на скутере на светофоре на оживленном перекрестке неподалеку от торгового центра Central Phuket, ожидая зеленый сигнал. Двое мужчин, которые также сидели за рулем мотобайков, начали отпускать неприятные комментарии в адрес девушки. Путешественник ответил обидчикам в грубой форме, после чего между ними завязался словесный конфликт, впоследствии переросший в драку.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

На попавшем в распоряжение издания фото видно, как один из мужчин начинает бить лежащего на асфальте россиянина, не обращая внимания ни на его спутницу, ни на других участников дорожного движения. В это время его приятель стоит рядом и наблюдает за происходящим.

После того как расправа над туристом прекратилась, нападавшие быстро уехали с места инцидента. При этом есть версия, что мужчины могли быть уроженцами одного из южных регионов России. По словам пострадавшего, в полиции заявили, что не могут найти его обидчиков, поскольку их лица и номер скутера не видны на записях с камер видеонаблюдения.

Ранее в ноябре россияне с молотком и кастетом устроили драку на одном из пляжей тайской Паттайи. Отмечается, что один из мужчин оскорбил девушку другого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США
Спасатели дали инструкцию в случае провала под лед
Улицу в Кременчуге назвали именем главы украинских националистов
На сухогрузном судне у берегов Турции произошел взрыв
Новак заявил о провоцировании кризиса в Европе из-за потолка цен на газ
Защитившего девушку россиянина жестоко избили на популярном курорте Таиланда
Токсиколог назвал алгоритм действий при похмелье после новогодней ночи
Хореограф Тутберидзе заявил о сбежавшей с чемпионата России Трусовой
Иран захотел помочь афганским женщинам в образовании
Новак предупредил о дефиците газа в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.