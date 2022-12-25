Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 25 декабря 2022Мир

Москва и Анкара предпримут совместные шаги для экспорта российских удобрений

Эрдоган: Москва и Анкара предпримут шаги для начала экспорта российских удобрений
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления, трансляция которого велась в его Twitter, рассказал, что в скором времени Москва и Анкара предпримут совместные шаги для того, чтобы начать экспорт российских удобрений.

«Ситуация с поставками удобрений [из России] более напряженная [по сравнению с вывозом агропродукции с Украины через зерновой коридор в Черном море]. Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу», — заявил турецкий лидер.

Ранее министр транспорта и безопасности Турции Адиль Караисмаилоглу рассказал, что около половины всей агропродукции, которая была вывезена с Украины через зерновой коридор, доставили в европейские страны. Он добавил, что в Турцию поступило 15 процентов от вывезенных товаров, в страны Африки транспортировали 12 процентов, в Азию — 29 процентов и в европейские государства — 44 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме посоветовали Украине подготовиться войти в состав России
Врач раскрыла способы сохранить фигуру после праздничных застолий
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового года
Спортивный директор «Аль-Насра» высказался о возможном переходе Роналду в клуб
В Госдуме назвали Зеленского предателем родины
В Турции оценили роль Запада в конфликте на Украине
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна
В Австрии десять лыжников пропали после схода лавины
В России предложили создать центры подготовки спецназа
Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.