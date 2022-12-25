Москва и Анкара предпримут совместные шаги для экспорта российских удобрений

Эрдоган: Москва и Анкара предпримут шаги для начала экспорта российских удобрений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления, трансляция которого велась в его Twitter, рассказал, что в скором времени Москва и Анкара предпримут совместные шаги для того, чтобы начать экспорт российских удобрений.

«Ситуация с поставками удобрений [из России] более напряженная [по сравнению с вывозом агропродукции с Украины через зерновой коридор в Черном море]. Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу», — заявил турецкий лидер.

Ранее министр транспорта и безопасности Турции Адиль Караисмаилоглу рассказал, что около половины всей агропродукции, которая была вывезена с Украины через зерновой коридор, доставили в европейские страны. Он добавил, что в Турцию поступило 15 процентов от вывезенных товаров, в страны Африки транспортировали 12 процентов, в Азию — 29 процентов и в европейские государства — 44 процента.