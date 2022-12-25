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06:17, 25 декабря 2022Забота о себе

Диетолог рассказала о важных витаминах зимой

«Прайм»: диетолог Бронникова заявила, что россиянам не хватает витаминов А, С, D и В

Фото: Unsplash

Россияне испытывают зимой дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран — прежде всего им не хватает солнца, а значит, витамина D. Об этом рассказала руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова в беседе с агентством «Прайм».

По словам Бронниковой, не следует начинать употреблять витамины в капсулах, так как это может оказаться опасным для здоровья. Специалист посоветовала подставлять лицо и кисти рук зимнему солнцу и стоять в этом положении несколько минут.

Диетолог также заявила, что зимой организму также не хватает витаминов А, С и группы В. В таком случае важно разнообразить питание и сделать его полезным, нежели увлекаться всевозможными БАДами, заключила Бронникова.

Ранее диетолог Бронникова назвала самый богатый на омега-3 продукт — льняное семя. По словам специалиста, его можно использовать для приготовления каши — необходимо залить толченые семена водой и оставив на ночь.

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Юлия Мискевич
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