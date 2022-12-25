Река Днестр оказалась загрязнена нефтепродуктами

На западе Украины произошло загрязнение реки Днестр нефтепродуктами

На западе Украины произошло загрязнение реки Днестр в результате разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

По ее словам, лабораторные исследования выявили превышение допустимых норм загрязнения в 200 раз. Жители близлежащих районов проинформированы, что река оказалась загрязнена. Ситуация находится под контролем соответствующих служб, подчеркнула Онищук.

«Проводится изучение участка реки на предмет возможности установки боновых заграждений. <...> Принимаются все необходимые меры по ликвидации данной чрезвычайной ситуации», — написала она.

В августе из-за неизвестного загрязнения вдоль берега протекающей по территории Польши и ФРГ реки Одра нашли 10 тонн мертвой рыбы. Тогда министр внутренних дел Польши Мачей Вонсик пообещал награду в один миллион злотых (220 тысяч долларов) за информацию, которая поможет установить виновных в масштабном загрязнении.