Опубликована карта боевых действий на Украине на 26 декабря

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 26 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 26 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За прошедшие сутки российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). На краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Торское российская артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ. В Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу и минометный расчет.

На донецком направлении ВС России продолжили успешные наступательные действия и заняли выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 100 военнослужащих ВСУ, а также четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей. На южно-донецком направлении украинским войскам было нанесено поражение в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах. Около населенных пунктов Елизаветовка и Славянск в ДНР были поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников.

В ходе контрбатарейной борьбы в Запорожской области были уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», в ДНР — три гаубицы Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США, из которой обстреливали жилые кварталы Донецка. Около Краматорска был уничтожен пункт ремонта ВСУ, на котором находились американские системы залпового огня HIMARS, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

За сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ЛНР и ДНР были сбиты семь украинских беспилотников. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

По данным Минобороны, с начала проведения СВО уничтожено: 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.