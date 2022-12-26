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12:57, 26 декабря 2022Мир

Названы пять уроков конфликта России и Украины

FT: главный урок конфликта России и Украины — рост важности военных запасов стран

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один из главных уроков конфликта России и Украины — рост важности военных запасов стран и их промышленного потенциала. Опрошенные военные эксперты назвали Financial Times «пять уроков» противостояния Москвы и Киева.

По словам аналитиков, «большая война вернулась» в политическое поле, что требует контроля за запасами оружия для успешного ведения интенсивных боевых действий. На этом фоне они отметили, что сейчас боеспособность украинской стороны поддерживается поставками западных вооружений. Эксперты обратили внимание, что в этой связи главным вопросом становится способность союзников Киева поставлять оружие и дальше.

Указывая на действия российской стороны, аналитики заявляют, что здесь главным уроком стало превосходство качества над количеством. По словам бывшего бригадного генерала британской армии, сотрудника аналитического центра Международного института стратегических исследований Бена Барри, хорошая логистика, большое количество войск и хорошая военная техника — будь то беспилотники или танки — «ничего не стоят» без адекватной разведки и руководства.

Ранее эксперты FT заявили, что взвешенные решения генерала армии Сергея Суровикина существенно снизили шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успешное контрнаступление зимой. «[Возведенные по приказу Суровикина] более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ, которое [по планам] должно перерезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в публикации.

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Виктория Кондратьева
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