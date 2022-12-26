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10:54, 26 декабря 2022Мир

На Западе оценили подготовку Суровикина к зимнему контрнаступлению ВСУ

FT: действия генерала Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное контрнаступление зимой

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Взвешенные решения генерала армии Сергея Суровикина существенно снизили шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успешное контрнаступление зимой. Так действия командующего российскими силами в ходе специальной военной операции (СВО) оценили обозреватели британской газеты Financial Times (FT).

«[Возведенные по приказу Суровикина] более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ, которое [по планам] должно перерезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в публикации.

15 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Newsweek. По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.

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Виктория Кондратьева
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