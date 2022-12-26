На Западе оценили подготовку Суровикина к зимнему контрнаступлению ВСУ

FT: действия генерала Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное контрнаступление зимой

Взвешенные решения генерала армии Сергея Суровикина существенно снизили шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успешное контрнаступление зимой. Так действия командующего российскими силами в ходе специальной военной операции (СВО) оценили обозреватели британской газеты Financial Times (FT).

«[Возведенные по приказу Суровикина] более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ, которое [по планам] должно перерезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в публикации.

15 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Newsweek. По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.