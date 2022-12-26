На Западе оценили подготовку Суровикина к зимнему контрнаступлению ВСУ
Взвешенные решения генерала армии Сергея Суровикина существенно снизили шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успешное контрнаступление зимой. Так действия командующего российскими силами в ходе специальной военной операции (СВО) оценили обозреватели британской газеты Financial Times (FT).
«[Возведенные по приказу Суровикина] более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ, которое [по планам] должно перерезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в публикации.
15 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Newsweek. По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.