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19:04, 26 декабря 2022Путешествия

Пассажиры устроили потасовку в летевшем из Европы самолете и сорвали рейс

Air Moldova отменила рейс Кишинев — Тель-Авив из-за агрессивного поведения пассажиров

Фото: Wolfgang Minich / Globallookpress.com

Группа пассажиров устроила потасовку в летевшем из Кишинева в Тель-Авив самолете авиакомпании Air Moldova и сорвала рейс. Об отмене перелета сообщается на официальной странице европейского перевозчика в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

После окончания посадки несколько пассажиров начали вести себя агрессивно. Подобное поведение туристов, по мнению представителей авиакомпании, «поставило под угрозу безопасность полета, их попутчиков и экипажа».

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Отмечается, что командир воздушного судна принял решение не взлетать в условиях, «в которых не соблюдаются правила безопасности». В Air Moldova уведомили, что нарушителей задержали сотрудники полиции. Остальных пассажиров перевозчик пообещал доставить в Израиль ближайшим рейсом.

Ранее в декабре агрессивный россиянин устроил дебош в петербургском Пулково. Раздосадованный мужчина боднул сотрудника аэропорта, а затем предложил ему «выйти» и выяснить отношения.

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Фариза Бацазова
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