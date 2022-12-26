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18:24, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Российская порноактриса пожаловалась на свадебный подарок родителей

Порноактриса Breelsen пожаловалась на родителей, подаривших ей на свадьбу 80 тысяч рублей

Фото: @ally_breelsen

Российская порноактриса Ангелина Дорошенкова, известная под псевдонимом Ally Breelsen, рассказала в Twitter об обиде на родителей, которые подарили ей на свадьбу 80 тысяч рублей. По словам звезды фильмов для взрослых, она ожидала, что родственники преподнесут ей больше денег.

«Я не знаю, как справиться с обидой на родителей. На свадьбу они подарили мне 80 к (тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Вчера пришла к ним в гости, у них новый матрас за 70 к, новый телефон у мамы и наушники в общем на 150 к. Я рада, что они что-то себе позволяют. Но, сука, у дочери была свадьба!» — пожаловалась порноактриса, добавив, что она «вся в кредитах».

В комментарии к посту она заявила, что родители должны помогать детям. Дорошенкова считает, родственники могли подарить ей на торжество 500 тысяч рублей. Однако многие пользователи не поддержали девушку и встали на сторону ее родителей. «Тебе никто, никогда и ничего не должен. Пора расти, родная. И благодарить за то, что есть», «Тебе ж не 15 лет. Родители совершенно не обязаны давать тебе больше, чем считают нужным», — написали комментаторы.

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Олег Давыдов
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