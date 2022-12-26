Пэрис Хилтон снялась в нижнем белье в честь Рождества

Модель Пэрис Хилтон снялась в нижнем белье и колпаке в честь Рождества

Американская модель Пэрис Хилтон поделилась снимками в откровенном наряде в честь Рождества. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость снялась в кружевном комплекте нижнего белья красного цвета в сочетании с чулками и перчатками в сетку. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках в тон одежды, при этом ее образ дополняли колпак и ювелирные изделия с драгоценными камнями: массивное колье и кольца. На лицо телезвезды также нанесли нюдовый макияж.

На размещенных кадрах видно, что манекенщица позировала в собственном доме напротив украшенной елки. Таким образом она поздравила подписчиков с праздником.

В апреле Пэрис Хилтон приняла участие в фестивале «Коачелла» в Калифорнии и восхитила поклонников откровенным образом. Для мероприятия телезвезда выбрала прозрачное платье-сетку длины мини, блестящие легинсы, топ-корсет на молнии и прикрыла грудь пэстисами (декоративными наклейками на грудь).