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13:46, 26 декабря 2022Россия

Российские военные уничтожили семь беспилотников ВСУ

В Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили семь беспилотников ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое Донецкой Народной Республики и Змиевка Херсонской области», — сказано в заявлении военного ведомства.

Помимо этого, были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе города Рубежное и поселка Краснореченское в ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе поселка Байрак в ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Георгиевка в ДНР была вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 американского производства, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

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Варвара Родикова
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