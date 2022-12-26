Минобороны заявило об уничтожении американской системы М777 в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении американской системы М777 в ДНР

В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР) была вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская американская система М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Кроме того, по информации военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Первомайское ДНР и Камышеваха Запорожской области российские войска уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Также в районах населенных пунктов Торское, Водяное и Марьинка ДНР были уничтожены три украинские гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили возле города Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) пункт ремонта Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором располагались две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенные в США.