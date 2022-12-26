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13:20, 26 декабря 2022Бывший СССР

В кабинете главы украинской разведки заметили карту «расчлененной» России

«Лига.net»: в кабинете главы ГУР Буданова обнаружена карта расчлененной России

Фото: GeoJango Maps / Unsplash

В кабинете руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова обнаружили карту «расчлененной» России. Ее фото опубликовало украинское издание «Лига.net».

На замеченной в кабинете главы ГУР карте Курская, Белгородская области и Кубань, в частности, были отнесены к Украине, а Калининградская область — к Германии. На вопрос журналистов о том, отражает ли это планы властей Украины «после выхода на границы 1991 года», Буданов не дал конкретного ответа.

«Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в интервью журналистам Буданов рассказал о придуманном в Киеве комбинированном варианте возвращения Крыма. По его словам, украинские власти планируют делать это «силой и дипломатией».

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Георгий Нестеров
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