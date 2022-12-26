В России предрекли смену энергетического уклада на Западе

Медведев предрек смену энергетического уклада и новые резервные валюты на Западе

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предположил, что соперничество Запада и остальных частей мира станет нарастать. С таким заявлением он выступил в своей статье для «Российской газеты».

Медведев добавил, что усилятся и противоречия между недавними партнерами по антироссийскому блоку. «В перспективе грядет постепенная смена экономического и энергетического укладов в этих странах. Появятся и новые резервные валюты», — предрек он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что России необходимо найти в новом мире свое особое место. Для этого Москве стоит учитывать

новые правила взаимодействия с дружественными государствами и «сделать все, чтобы обеспечить свою безопасность, независимость и суверенитет в ключевых сферах, от финансов до науки».

В том же материале Медведев рассказал об озолотившихся от зерновой сделки американских компаниях. «Вещи надо называть своими именами: США исповедуют неоколониализм», — подчеркнул он.