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05:55, 26 декабря 2022Мир

В Китае предпочли Россию другим странам

Global Times: китайцы предпочли сотрудничество с Россией другим странам

Фото: Pixabay

Жители Китая назвали укрепление контактов с Россией главным направлением внешней политики своей страны. Об этом сообщает Global Times.

Так, согласно опросу, 58,4 процента китайцев считают укрепление контактов с РФ главным направлением политики КНР на внешней арене. При этом многие опрошенные уверены, что Москва усилила свои позиции, несмотря на антироссийские санкции.

Многие китайцы также отметили, что связи Китая с Россией очень важны, и влияние Москвы в этом году возросло, несмотря на антироссийскую пропаганду и санкции, введенные некоторыми западными странами после российско-украинского конфликта.

Согласно данным опроса, важность китайско-американских отношений в сознании жителей КНР в последние годы постоянно снижалась, а китайско-российские связи впервые в 2021 году заменили китайско-американские отношения.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил о крепких отношениях страны с Россией. По его словам, в 2022 году стороны поддерживали друг друга в защите своих интересов. Он также подчеркнул, что политическое и стратегическое взаимное доверие между государствами еще больше укрепилось.

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Марина Совина
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