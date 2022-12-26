Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 26 декабря 2022Мир

В Китае заявили о несправедливом отношении Запада к России

Global Times: в Китае заявили, что Запад несправедливо обошелся с Россией на Украине
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Многие в Китае считают, что Запад несправедливо обошелся с Москвой, и то, что западные страны сделали с РФ на Украине, рано или поздно может произойти на китайском Тайване. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на аналитиков.

Издание указывает, что с самого начала кризиса США и страны Запада говорили о Тайване как о следующей Украине. При этом многие китайцы почувствовали, что завтра их стране предстоит столкнуться с тем, что Запад сделал с Россией сегодня.

При этом КНР всегда занимала нейтральную позицию по вопросу украинского кризиса, пишет издание со ссылкой на других аналитиков. «Многие китайцы не хотят занимать ничью сторону в этом сложном вопросе, в котором нельзя просто обвинить Россию или Украину», — отмечается в материале.

Global Times также отметила, что жители Китая полагают, что Запад несправедливо обошелся с Россией, и обеспокоены тем, что США могут ввести безрассудные санкции против любого, кто откажется им подчиняться.

Ранее опрос показал, что жители Китая назвали укрепление контактов с Россией главным направлением внешней политики своей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Саратовской области прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе
В США объяснили уязвимость комплексов Patriot на Украине перед Россией
В Южной Корее потерпел крушение самолет ВВС страны
Россия допустила отмену визового режима для граждан Грузии
Россиянин Винник пожаловался на проблемы со здоровьем после тюрьмы США
Стало известно о вручении украинцам повесток от ликвидированного военкомата
Винник опроверг свою просьбу освободить его под залог
В Китае заявили о несправедливом отношении Запада к России
В Энгельсе начали проверку после сообщений о ЧП на военном объекте
В США назвали восемь крупных ошибок Байдена в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.