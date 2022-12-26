В провинции Китая выявили миллион случаев заражения коронавирусом в день

В китайской провинции Чжэцзян выявили 1 млн случаев заражения коронавирусом в день

В китайской провинции Чжэцзян выявили один миллион случаев заражения коронавирусом в день, об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти региона.

Ожидается, что в ближайшие дни число зарегистрированных случаев COVID-19 может удвоиться. Пик заболеваемости наступит к Новому году, ежедневное количество инфицированных вырастет до двух миллионов.

Чжэцзян с населением 65,4 миллиона человек сообщил, что среди 13 583 случаев заражения у одного пациента были тяжелые симптомы, вызванные коронавирусом, а 242 случая тяжелых и критических состояний оказались спровоцированы сопутствующими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января. «Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик», — спрогнозировал профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг.