Женщина опубликовала хвалебный ролик в TikTok и лишилась работы

Пользовательница TikTok пожаловалась на увольнение за то, что она похвалила работодателя

Пользовательница с ником musclemaddie97 опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на увольнение по неожиданной причине. По ее словам, она лишилась работы за то, что похвалила работодателя в соцсетях. Женщина получила поддержку от многих пользователей за несправедливое увольнение. На ее историю обратило внимание издание Daily Dot.

Пользовательница рассказала, что работала водителем по программе Amazon Flex, которая предлагает американским водителям с личным автомобилем подрабатывать по гибкому графику, доставляя заказы со склада клиентам. Ей очень понравилась работа и она несколько раз публиковала в TikTok ролики с призывом к другим водителям устраиваться на эту работу. По ее словам, она фактически рекламировала компанию, не получая ничего взамен.

Однако руководство Amazon осталось недовольно ее публикациями. Автор роликов получила электронное письмо, уведомляющее о том, что компания проводит проверку ее учетной записи в TikTok из-за нарушения условий конфиденциальности. А вскоре она была уволена. При этом женщина отрицает, что публиковала в соцсети какую-либо конфиденциальную информацию.

«Очень жаль, что это произошло, потому что я очень любила работать в Amazon. Позвольте мне снова работать», — написала она под роликом.

Многие пользователи посочувствовали женщине. «Мне очень жаль. Они потеряли действительно хорошего работника. Вас ждет еще лучшая работа», — написал один комментатор. «Мне так жаль! Именно благодаря вашим видео я сам устроился водителем в Amazon», — добавил другой.

Ранее другая пользовательница TikTok, которая работала учительницей в школе, рассказала, что была уволена по неожиданной причине. По словам женщины, она лишилась работы потому что опубликовала ролик, на котором танцует с учениками. Однако директору школы не понравился танец на рабочем месте.