Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 26 декабря 2022Забота о себе

У женщины обнаружили редкую болезнь благодаря изменившемуся размеру ноги

В Индии у женщины обнаружили редкую болезнь из-за увеличившегося размера ног

Фото: Shutterstock

Изменившийся размер ноги помог обнаружить редкую болезнь у жительницы Индии. Об этом сообщает издание Times Now News.

Невролог Судхир Кумар описала необычный случай в личном блоге. По ее словам, однажды пациент пришел к ней на прием с женой. Она сразу обратила внимание на необычную внешность женщины. Ее губы, нос и язык казались больше обычного, а между зубами появились небольшие промежутки.

Врач знала, что подобные изменения наблюдаются при болезнях гипофиза. Чтобы убедиться в своей догадке, она задала женщине неожиданный вопрос: не менялся ли за последнее время размер ее ног. Та с удивлением призналась, что за два года размер ее ноги действительно вырос с 37 до 39, но она не придала этому значения.

Материалы по теме:
«Ощущение, что начинается слабоумие» Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
«Ощущение, что начинается слабоумие»Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
8 апреля 2021
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось» В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
19 апреля 2021

Невролога это насторожило, в связи с чем она отправила жену пациента на обследование. МРТ выявило у женщины аденому гипофиза — доброкачественную опухоль, которая может вызывать излишний рост отдельных частей тела. Ей сделали операцию, она быстро пошла на поправку, и теперь ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее россиянам рассказали об опасных болезнях, скрывающихся за шумом в ушах. ЛОР Вера Шинкаренко предупредила, что шум в ушах появляется из-за высокого давления, невроза и других недугов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
76-летней певице Шер сделал предложение 36-летний возлюбленный
Умер серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной СССР
Москвичам предрекли потепление перед Новым годом
Российский подросток умер после встречи с друзьями в заброшенном доме
Оценен уровень неполной занятости в России
Анастасия Волочкова села в бане в свою «фирменную» позу
У женщины обнаружили редкую болезнь благодаря изменившемуся размеру ноги
В России оценили сроки повышения цен на свою нефть
Раскрыт правильный способ стирки домашнего халата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.