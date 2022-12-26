У женщины обнаружили редкую болезнь благодаря изменившемуся размеру ноги
Изменившийся размер ноги помог обнаружить редкую болезнь у жительницы Индии. Об этом сообщает издание Times Now News.
Невролог Судхир Кумар описала необычный случай в личном блоге. По ее словам, однажды пациент пришел к ней на прием с женой. Она сразу обратила внимание на необычную внешность женщины. Ее губы, нос и язык казались больше обычного, а между зубами появились небольшие промежутки.
Врач знала, что подобные изменения наблюдаются при болезнях гипофиза. Чтобы убедиться в своей догадке, она задала женщине неожиданный вопрос: не менялся ли за последнее время размер ее ног. Та с удивлением призналась, что за два года размер ее ноги действительно вырос с 37 до 39, но она не придала этому значения.
Невролога это насторожило, в связи с чем она отправила жену пациента на обследование. МРТ выявило у женщины аденому гипофиза — доброкачественную опухоль, которая может вызывать излишний рост отдельных частей тела. Ей сделали операцию, она быстро пошла на поправку, и теперь ее здоровью ничего не угрожает.
Ранее россиянам рассказали об опасных болезнях, скрывающихся за шумом в ушах. ЛОР Вера Шинкаренко предупредила, что шум в ушах появляется из-за высокого давления, невроза и других недугов.