Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:39, 26 декабря 2022Экономика

Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в России

Les Echos: мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в России

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Мировые рынки опасаются роста цен на нефть в случае, если Россия сократит добычу топлива. Об этом заявила французская газета Les Echos.

«Рынки, на которых уже фиксируется высокая волатильность, опасаются даже незначительного снижения добычи российской нефти», — пишет издание. Две недели назад цены на топливо достигли рекордно низких отметок за год, говорится в публикации. Также отмечается, что после этого цены вновь начали расти на фоне беспокойства из-за возможного сокращения предложения на рынке нефти.

Кроме того, подчеркивает газета, рост цен на топливо был вызван увеличением спроса в Китае, где происходит снятие коронавирусных ограничений. Помимо этого, на стоимость нефти также повлияло заявление Соединенных Штатов об уменьшении ее запасов и начале закупок сырья для того, чтобы восполнить резервы, сказано в статье.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал сокращение добычи нефти принципиальной позицией России. Уточняется, что подобные меры будут приняты в качестве ответа после введения потолка цен на нефть западными странами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
На Украине захотели провести мирный саммит на площадке ООН
Медведев опубликовал прогноз на 2023 год
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в России
Гоген Солнцев показал лицо после пластической операции
Названы качества идеального матраса от боли в спине
В Польше объяснили сдачу военных ВСУ в плен при первой возможности
Вышедший из тюрьмы серийный убийца Бикини-киллер решил засудить Netflix и Непал
Россиянин зарезал 36-летнего брата во время ссоры и попал в СИЗО
Плющенко рассказал о тратящем 150 тысяч рублей на игрушки сыне
На границе Белоруссии и Украины открыли новую погранзаставу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.