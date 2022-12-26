В Госдуме назвали условие изменения размеров платежей ЖКХ

Депутат Якубовский: для изменения размеров платежей ЖКХ нужно искать бюджетные источники

Чтобы реализовать предложение изменить размеры коммунальных платежей с учетом доходов россиян, нужно искать бюджетные источники. Такое условие назвал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает РИА Новости.

«Идеи о потенциальном снижении объема обязательных платежей домохозяйств, в том числе за ЖКХ, всегда приветствую. Вместе с тем для реализации такого предложения необходимо искать бюджетные источники», — заявил депутат. Он добавил, что в России нарастает темп деградации системы ЖКХ, общая степень износа которой дошла до 60 процентов.

По словам Якубовского, отрасль остро нуждается в финансировании. Он отметил, что, если предложение об изменении размеров платежей будет принято, потребуется корректировка бюджета и дополнительные средства на реконструкцию и обновление систем ЖКХ.

Ранее общественный совет при Минстрое России призвал изменить схему формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается повышать размер платежей в зависимости от платежеспособности граждан. Сейчас индексация тарифов опирается только на уровень инфляции.