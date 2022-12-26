Новак раскрыл планы России увеличить поставки газа Казахстану и Узбекистану

Новак: РФ обсуждает рост поставок газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана

Москва обсуждает рост поставок газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана, заявил ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, Россия пришла к такому решению на фоне увеличения потребления ими этого вида топлива. «Мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок», — раскрыл он планы.

Министр уточнил, что поставки российского газа в Китай могут составить 100 миллиардов кубометров в год. Также Россия может нарастить их через Турцию. «Если говорить о трубопроводном газе, то основной потребитель — это Китай», — добавил политик.

Также Новак сообщил, что за 11 месяцев 2022 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу выросли вопреки постоянному расширению санкций в отношении Москвы.