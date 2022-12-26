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07:25, 26 декабря 2022Мир

В Сербии заявили о сложной ситуации на севере Косово

Начальник Генштаба ВС Сербии Мойсилович назвал ситуацию на севере Косова сложной

Фото: Ivan Milutinovic / Reuters

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Сербии генерал Милан Мойсилович оценил обстановку на севере автономного сербского края Косово и Метохия. Об этом он высказался в эфире телеканала Pink.

Мойсилович рассказал, что находится в пути: он едет в район Рашка. Цели, поставленные перед сербской армией, он назвал точными и ясными, обещав, что реализуют.

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«Ситуация сложная и требует присутствия армии Сербии вдоль административной линии [между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией]"», — заявил Мойсилович.

Ранее сообщалось, что спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. По информации газеты «Политика», инцидент произошел возле населенного пункта Зубин-Поток. Информация о пострадавших не раскрывается.

17 декабря контингент НАТО KFOR укрепил свое присутствие и увеличил патрулирование на севере Косово из-за ситуации, складывающейся в регионе.

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы стали строить баррикады после задержания экс-полицейского МВД Деяна Пантича После на север края ввели полицейский спецназ из Приштины.

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Марина Совина
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