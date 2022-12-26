В Сербии заявили о сложной ситуации на севере Косово

Начальник Генштаба ВС Сербии Мойсилович назвал ситуацию на севере Косова сложной

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Сербии генерал Милан Мойсилович оценил обстановку на севере автономного сербского края Косово и Метохия. Об этом он высказался в эфире телеканала Pink.

Мойсилович рассказал, что находится в пути: он едет в район Рашка. Цели, поставленные перед сербской армией, он назвал точными и ясными, обещав, что реализуют.

«Ситуация сложная и требует присутствия армии Сербии вдоль административной линии [между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией]"», — заявил Мойсилович.

Ранее сообщалось, что спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. По информации газеты «Политика», инцидент произошел возле населенного пункта Зубин-Поток. Информация о пострадавших не раскрывается.

17 декабря контингент НАТО KFOR укрепил свое присутствие и увеличил патрулирование на севере Косово из-за ситуации, складывающейся в регионе.

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы стали строить баррикады после задержания экс-полицейского МВД Деяна Пантича После на север края ввели полицейский спецназ из Приштины.