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16:25, 26 декабря 2022Наука и техника

Обнаружен механизм переключения пола у людей

Frontiers in Endocrinology: нарушение работы белка SRY приводит к синдрому Свайера

Фото: Jan Canty / Unsplash

Исследователи Медицинской школы Университета Индианы обнаружили молекулярный механизм, лежащий в основе синдрома Свайера — генетического нарушения, в результате которого дети с Y-хромосомой рождаются с женскими половыми признаками. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

Около 10-20 процентов женщин с синдромом Свайера имеют мутацию в гене SRY, который располагается на Y-хромосоме и определяет развитие организма по мужскому типу. Этот ген кодирует белок, имеющий характерную область (домен), называемую HMG-боксом и участвующую в связывании с ДНК, в результате чего нуклеиновая цепочка формирует изгибы, влияющие на активность других генов. Мутации, вызывающие переключение пола, происходят как правило de novo в HMG-боксе и редко передаются по наследству из-за стерильности носителя.

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Редкая наследственная форма дисгенезии гонад выражается как мутация, которая не влияет на половые признаки отца, но приводит к рождению бесплодной дочери с Y-хромосомой. И наследственные мутации, и мутации de novo затрагивают аминокислоту тирозин в положении 72, меняя ее на фенилаланин. Как показали эксперименты с клеточными линиями, эта замена приводит к снижению активности белка SRY в пять-восемь раз.

Моделирование показало, что переход от тирозина к фенилаланину влияет на связь белка с ДНК, опосредованную молекулой воды, что приводит к быстрой диссоциации комплекса ДНК-белок. Это, в свою очередь, влияет на регуляцию других генов, участвующих в определении пола.

У детей женского пола с синдромом Свайера отсутствуют функциональные яичники, и они подвержены риску развития редких форм рака гонад. Распознавание этого синдрома важно для хирургического удаления половых желез до начала заболевания. В остальном у женщин с дисгенезией гонад развивается нормальная матка и родовые пути, поэтому они могут иметь детей после экстракорпорального оплодотворения донорской яйцеклетки.

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Александр Еникеев
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