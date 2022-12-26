Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 26 декабря 2022Мир

Япония назвала неприемлемыми заходы китайских кораблей в зону островов Сенкаку

Япония выразила протест Китаю из-за захода кораблей в зону возле спорных островов Сенкаку

Фото: Kyodo / Reuters

Токио считает неприемлемыми заходы китайских кораблей в зону возле спорных островов Сенкаку, которую Япония считает своими территориальными водами, заявил на пресс-конференции генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Мацуно отметил, что в период с 22 по 25 декабря в ходе последнего захода китайских сторожевиков в эти воды они находились там рекордное количество времени — 72 часа и 45 минут. «Это крайне прискорбно и неприемлемо», — подчеркнул он, отметив, что в этом году корабли Пекина 28 раз заходили в территориальные воды Японии.

В случае заходов китайских кораблей в этот район, а также их нахождения в прилежащей зоне, Токио заявляет протест и требует покинуть эту зону, заключил он.

Ранее колумнист Bloomberg Хэл Брандс заявил о возможной подготовке Японии к войне с Китаем. По его мнению, силовой захват Тайваня официальным Пекином будет иметь катастрофические последствия для Токио. Кроме того, Китай может усилить давление вокруг Сенкаку или иным образом «оказать давление на своего исторического противника».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась
Стилист Карцев высмеял наряд Шэрон Стоун со словами «в костюме Баскова»
«Адмирал Головко» вышел в Балтийское море на второй этап испытаний
Россиянке прислали повестку в военкомат на умершего в 2,5 года сына
Филиппа Киркорова захотели привлечь к ответственности из-за танца на кресте
В Азербайджане появилось представительство производителя «Байрактаров»
Россиянка убила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»
В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»
Находившийся в депрессии российский депутат умер в отеле во время отпуска
Американский полковник рассказал о мобилизации подростков на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.