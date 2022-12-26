Япония назвала неприемлемыми заходы китайских кораблей в зону островов Сенкаку

Япония выразила протест Китаю из-за захода кораблей в зону возле спорных островов Сенкаку

Токио считает неприемлемыми заходы китайских кораблей в зону возле спорных островов Сенкаку, которую Япония считает своими территориальными водами, заявил на пресс-конференции генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Мацуно отметил, что в период с 22 по 25 декабря в ходе последнего захода китайских сторожевиков в эти воды они находились там рекордное количество времени — 72 часа и 45 минут. «Это крайне прискорбно и неприемлемо», — подчеркнул он, отметив, что в этом году корабли Пекина 28 раз заходили в территориальные воды Японии.

В случае заходов китайских кораблей в этот район, а также их нахождения в прилежащей зоне, Токио заявляет протест и требует покинуть эту зону, заключил он.

Ранее колумнист Bloomberg Хэл Брандс заявил о возможной подготовке Японии к войне с Китаем. По его мнению, силовой захват Тайваня официальным Пекином будет иметь катастрофические последствия для Токио. Кроме того, Китай может усилить давление вокруг Сенкаку или иным образом «оказать давление на своего исторического противника».