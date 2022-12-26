Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 26 декабря 2022Силовые структуры

Российские полицейские изъяли из оборота 15 тонн незаконно добытого янтаря

В Калининграде полицейские изъяли из оборота более 15 тонн незаконно добытого янтаря

Фото: Shutterstock

Оперативники ГУЭБиПК МВД России и их коллеги из Калининградской области выявили канал незаконного оборота янтаря. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, задержаны четверо жителей региона. Они организовали скупку янтаря, который добывали незаконно, затем обрабатывали его и реализовывали. Отмечается, что камни разделяли на фракции, шлифовали и придавали форму.

Производство находилось в гаражах, хозпостройках и офисных помещениях в Калининграде. Известно, что правоохранители и росгвардейцы изъяли более 15 тонн янтаря-сырца. Его стоимость на черном рынке — 25 миллионов рублей.

Кроме того, изъяты различные станки, оборудование для добычи сырья, водолазное снаряжение, моторные лодки, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства и другие предметы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 191 («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга») УК РФ. Двое задержанных находятся под домашним арестом, остальные — под запретом определенных действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
Создатели «Уэнсдэй» поделились подробностями второго сезона сериала
«Калашников» изучит опыт использования ППК-20 и СВЧ в СВО
Российские полицейские изъяли из оборота 15 тонн незаконно добытого янтаря
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Названы способы принять одиночество на праздниках и насладиться им
Центробанк поспорил с Минфином из-за причин снижения курса рубля
В кабинете главы украинской разведки заметили карту «расчлененной» России
«Аватар 2» собрал более 850 миллионов долларов в мировом прокате
В России создадут «карту туриста» для иностранцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.