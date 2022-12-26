Российские полицейские изъяли из оборота 15 тонн незаконно добытого янтаря

В Калининграде полицейские изъяли из оборота более 15 тонн незаконно добытого янтаря

Оперативники ГУЭБиПК МВД России и их коллеги из Калининградской области выявили канал незаконного оборота янтаря. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, задержаны четверо жителей региона. Они организовали скупку янтаря, который добывали незаконно, затем обрабатывали его и реализовывали. Отмечается, что камни разделяли на фракции, шлифовали и придавали форму.

Производство находилось в гаражах, хозпостройках и офисных помещениях в Калининграде. Известно, что правоохранители и росгвардейцы изъяли более 15 тонн янтаря-сырца. Его стоимость на черном рынке — 25 миллионов рублей.

Кроме того, изъяты различные станки, оборудование для добычи сырья, водолазное снаряжение, моторные лодки, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства и другие предметы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 191 («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга») УК РФ. Двое задержанных находятся под домашним арестом, остальные — под запретом определенных действий.