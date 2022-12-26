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10:25, 26 декабря 2022Ценности

Клаву Коку сравнили с Ольгой Бузовой в новом видео

Певицу Клаву Коку в платье с перьями сравнили с артисткой Ольгой Бузовой в новом ролике

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, поделилась новым роликом и смутила поклонников. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Поп-исполнительница опубликовала видео, на котором она запечатлена в мини-платье на бретелях белого цвета в перьях. В качестве обуви она выбрала туфли с прозрачными каблуками в тон наряда, а из аксессуаров на ней — жемчужный чокер. При этом волосы знаменитость собрала в гладкую прическу, а на лицо нанесла блестящий макияж.

«Настроение: декабрь», — подписала публикацию артистка. Подписчики, в свою очередь, сравнили Коку с певицей Ольгой Бузовой в комментариях под размещенными кадрами. «Зачем вы копируете Олю?», «Перепутала с Бузовой», «Вторая Бузова», «Копия Бузовой стала. Их там под копирку что ли делают?» — высказывались фанаты.

В октябре 2021 года Клава Кока уличила американскую певицу Леди Гагу в копировании своего наряда. Она обратила внимание на новую публикацию Гаги в Instagram, на которой она позирует на борту частного самолета с боа из стодолларовых купюр. На своей странице девушка опубликовала фото, сделанное на музыкальной премии «Жара» в августе текущего года — на ней россиянка запечатлена на сцене в черном мини-платье, перчатках, босоножках в тон и таком же боа на шее.

Карина Черных
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