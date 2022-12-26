Россиянина застрелили во время сбора кукурузы в поле с сыном-подростком

На Ставрополье 42-летнего отца застрелили во время сбора кукурузы в поле с 14-летним сыном

В Ставропольском крае неизвестные застрелили 42-летнего мужчину в поле. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ночью 25 декабря недалеко от хутора Новоборгустанский потерпевший собирал кукурузу с 14-летним сыном. Вскоре кто-то выстрелил в голову отцу, нанеся смертельное ранение.

Подросток рассказал, что в какой-то момент услышал сильный хлопок и упал на землю. Затем были слышны голоса двоих мужчин: они подошли к жертве, а потом уехали на машине.

По факту произошедшего возбуждено дело.

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