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12:00, 26 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина застрелили во время сбора кукурузы в поле с сыном-подростком

На Ставрополье 42-летнего отца застрелили во время сбора кукурузы в поле с 14-летним сыном

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ставропольском крае неизвестные застрелили 42-летнего мужчину в поле. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ночью 25 декабря недалеко от хутора Новоборгустанский потерпевший собирал кукурузу с 14-летним сыном. Вскоре кто-то выстрелил в голову отцу, нанеся смертельное ранение.

Подросток рассказал, что в какой-то момент услышал сильный хлопок и упал на землю. Затем были слышны голоса двоих мужчин: они подошли к жертве, а потом уехали на машине.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, под Томском осудят 62-летнего мужчину, зарезавшего зятя вместо похода в тайгу за брусникой.

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Екатерина Власова
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