Россиянам объяснили повышение стоимости жилья

Эксперт Закиров: повышение стоимости «квадрата» позволяет сохранять уровень соцгарантий

Изменение Минстроем норматива стоимости квадратного метра позволяет сохранить уровень социальных гарантий для льготных категорий россиян. Повышение стоимости жилья объяснил руководитель организации «Оценка.Онлайн» Руслан Закиров, передают «Известия».

Закиров напомнил, что ведомство пересматривает норматив раз в полгода, а среднерыночную стоимость «квадрата» в регионах — раз в квартал. Эти показатели влияют на размеры соцвыплат на покупку или строительство жилья за счет средств из федерального бюджета. По словам эксперта, изменение норматива говорит о динамике роста стоимости жилья, в том числе из-за изменения цен на стройматериалы.

«В 2021 году методика расчета стоимости квадратного метра была изменена. При расчете официальных цен на жилье учитываются средние цены "квадрата" на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале, деленные на два», — рассказал Закиров. По его наблюдениям, нормативная цена оказывается значительно ниже рыночной. Разница сильнее ощущается в мегаполисах и сокращается к городам с менее развитым рынком недвижимости.

Закиров отметил, что в июне 2022 года норматив увеличился на 20 процентов, а в следующий раз — только на 6,3 процента. Эксперт считает, что это говорит о стагнации на рынке недвижимости. «В 2022 году рост средних цен на вторичном рынке жилья в России оказался в 2,5 раза ниже показателей прошлого года», — добавил он.

Минстрой предложил увеличить стоимость квадратного метра в первом полугодии 2023 года ранее в декабре. Норматив вырастет на 6,3 процента, до 88,7 тысячи рублей.