Стоимость жилья в России предложили увеличить

Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья на 6,3%

В России может подорожать жилье. Минстрой предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра в первом полугодии 2023 года на 6,3 процента, до 88,7 тысячи рублей. Об этом сообщает «РБК».

Проект приказа Минстроя предусматривает закрепления норматива средней стоимости «квадрата» на первый квартал 2023 года по каждому региону. Самые высокие показатели предлагается установить для Москвы (169,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (165,3 тысячи рублей) и Приморского края (150,2 тысячи рублей). Меньше всего жилье будет стоить в Ингушетии (45,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (50,1 тысячи рублей) и Калмыкии (51,7 тысячи рублей). Впервые установят нормативы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (88,7 тысячи рублей).

Нормативы стоимости квадратного метра используются при расчете социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда. Нормативы не влияют на рыночную стоимость недвижимости. Во втором полугодии 2022 года норматив цены «квадрата» составляет 83,4 тысячи рублей — на 19 процентов больше, чем в первом полугодии.

Ранее сообщалось, что в России подешевело вторичное жилье. Из-за роста спроса на ипотеку с господдержкой и на фоне возможной отмены программы средняя стоимость продажи такой недвижимости в ноябре снизилась на 0,2 процента относительно октября.