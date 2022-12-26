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08:34, 26 декабря 2022Силовые структуры

Главу российского общества охотников заподозрили в незаконном убийстве лосей

Под Ярославлем глава общества охотников пойдет под суд за незаконное убийство восьми лосей

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Ярославской области против председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Об этом в воскресенье, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

73-летнего фигуранта поместили под домашний арест на 30 суток. По данным правоохранителей, бригада охотников убила 20 лосей в то время, как разрешение получила только на 12. Организатором охоты стал глава Тутаевского районного общества охотников и рыболовов.

Туши животных были обнаружены неподалеку от места незаконного отстрела. Ущерб составил 640 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали директора заказника по подозрению в браконьерстве.

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Илона Палей
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