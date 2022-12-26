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01:00, 26 декабря 2022Экономика

В Совбезе заявили о праве России использовать активы недружественных стран

Медведев: РФ вправе поступать с активами недружественных стран так, как считает приемлемым
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» заявил, что Россия имеет право использовать активы недружественных стран и поступать с ними так, как считает приемлемым.

Политик подчеркнул, что после введения «незаконных» западных санкций Москву больше не ограничивают рамки традиционных приличий в выборе способов защиты.

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«Включая любое использование прав и имущества субъектов экономической деятельности из недружественных стран. Мы вправе делать с их активами все, что считаем приемлемым на основе нашего права», — заявил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что Запад собственноручно разрушает фундаментальные принципы экономики, а бесконечные запреты сформировали на мировом рынке гигантскую «серую зону».

Он указал, что под давлением политиков вводятся новые правила взаимодействия в финансовой сфере, и бизнес вынужден искать обходные пути для расчетов.

Ранее Медведев заявил, что что западные страны своими действиями подали всему миру сигнал, что с ними не стоит иметь дел. В качестве примера он привел постоянное расширение антироссийских санкций и попытки дискредитировать Москву.

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Марина Совина
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