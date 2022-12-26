В «Росатоме» рассказали о преодолении важного барьера в экспорте

Глава «Росатома» Лихачев заявил о росте экспорта до $10 млрд по итогам 2022 года

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, каким станет объем поставок продукции за рубеж по итогам 2022 года. Об этом он сообщил в интервью с «Известиями».

Лихачев заявил, что рост поставок продукции компании за границу достигнет показателя в 10 миллиардов долларов. Он назвал преодоление этого уровня «психологически важным барьером».

Глава «Росатома» добавил, что объем экспорта увеличится приблизительно на 15 процентов. Вне зависимости от актуальной геополитической ситуации портфель зарубежных заказов корпорации на 10 лет вперед сохраняет показатель в 200 миллиардов долларов, заключил он.

В том же интервью Лихачев призвал Финляндию строить АЭС за свои деньги. Он напомнил, что Хельсинки разорвали контракт с Москвой на строительство АЭС «Ханхикиви-1», что дает право требовать возмещения убытков.