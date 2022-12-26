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01:53, 26 декабря 2022Экономика

В России призвали Финляндию строить АЭС за свои деньги

Глава «Росатома» Лихачев призвал Финляндию вернуть деньги и строить АЭС за свой счет
Алексей Лихачев

Алексей Лихачев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев призвал, чтобы Финляндия, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», сооружала ее на свои средства. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Лихачев напомнил, что в декабре Международный совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» со стороны проектной компании Fennovoima. Такое решение дает корпорации право требовать возмещения убытков.

«Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе», — подчеркнул он.

В августе корпорация подала в суд шесть исков, связанных с разрывом контракта, запросив 3 миллиарда долларов. Намерение выставить Финляндии счет глава «Росатома» анонсировал в июне.

Разрыв контракта произошел, когда работы над проектом прогрессировали, еще в начале года финская компания говорила, что процесс лицензирования подходит к концу. Теперь «Росатом» намерен продолжать защищать свои интересы «до полного удовлетворения своих требований».

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Марина Совина
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