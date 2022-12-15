«Росатом» сообщил о праве потребовать компенсации у финской компании

«Росатом» заявил о подтверждении неправомерности расторжения контракта по «Ханхикиви-1»

Расторжение финской компанией Fennovoima Oy контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» и последовавшее заявление об отказе в приемке работ у компании «Росатома» RAOS Project Oy неправомерно, это подтвердил Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB). С соответствующим сообщением выступила российская госкорпорация, указав, что теперь получила право требовать у финского предприятия компенсацию.

«Совет также установил, что незаконное расторжение контракта компанией Fennovoima Oy является существенным нарушением условий контракта, что дает RAOS Project Oy право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima Oy. Сумму нанесенного ущерба определят дополнительные разбирательства», — сказано в заявлении.

Госкорпорация пояснила, что разрыв контракта произошел, когда работы над проектом прогрессировали, еще в начале года финская компания говорила, что процесс лицензирования подходит к концу. Теперь «Росатом» намерен продолжать защищать свои интересы «до полного удовлетворения своих требований».

В августе корпорация подала в суд шесть исков, связанных с разрывом контракта, запросив 3 миллиарда долларов. Намерение выставить Финляндии счет глава «Росатома» анонсировал в июне.