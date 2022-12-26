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12:39, 26 декабря 2022Силовые структуры

Глава МВД рассказал о совершаемых мигрантами преступлениях

Глава МВД: большинство совершаемых мигрантами преступлений связаны с наркотиками

Фото: РИА Новости

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что подавляющее большинство преступлений, которые совершают прибывшие в Россию мигранты, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на заседание Государственного антинаркотического комитета.

В ведомстве активно занимаются проблемой увеличения преступности среди иностранцев. По словам Колокольцева, количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось. Отмечается, что в 80 процентах случаев они связанны с незаконным оборотом наркотиков.

Известно, что в России пребыванием и трудом мигрантов занимаются 16 ведомств. Глава МВД отметил, что сейчас им необходимо усиленно заняться борьбой с наркотиками.

Ранее Колокольцев сообщил об изъятии 44 килограммов наркотиков у членов ОПГ.

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Екатерина Власова
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