В Кремле прокомментировали планы Путина на звонки Макрону

Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует телефонных контактов с Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Владимира Путина о контактах с другими лидерами, в частности французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам Пескова, никаких телефонных контактов между политиками пока не планируется, пишет РИА Новости.

Песков подчеркнул, что сообщит, если у Путина появятся такие планы.

Сам Макрон при этом собирается поговорить и с Путиным, и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Перед этим французский лидер намеревается созвониться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

21 декабря президент России не поздравил по телефону своего французского коллегу с его 45-летием, рассказывали в Кремле.