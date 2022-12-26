Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 26 декабря 2022Мир

В Кремле прокомментировали планы Путина на звонки Макрону

Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует телефонных контактов с Макроном
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Владимира Путина о контактах с другими лидерами, в частности французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам Пескова, никаких телефонных контактов между политиками пока не планируется, пишет РИА Новости.

Песков подчеркнул, что сообщит, если у Путина появятся такие планы.

Сам Макрон при этом собирается поговорить и с Путиным, и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Перед этим французский лидер намеревается созвониться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

21 декабря президент России не поздравил по телефону своего французского коллегу с его 45-летием, рассказывали в Кремле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
Стало известно о возможной поездке Володина в Иран
Минобороны показало работу десантников в тылу спецоперации
Южная Корея сообщила о вторжении пяти беспилотников КНДР
Собчак описала свой новый дом тремя словами
Путин не станет поздравлять с Новым годом Байдена
Европейские запасы газа стали расти рекордными темпами
Дуэйн «Скала» Джонсон поделился видео с макияжем на лице
Россиянам раскрыли лайфхак для оплаты отечественными картами за рубежом
Мбаппе поставил ПСЖ ультиматум
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.